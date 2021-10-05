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البورصة أجازة الخميس القادم بمناسبة ذكري 6 أكتوبر
الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 10:27 ص
نيفين سمير
قررت إدارة البورصة المصرية، أن يكون يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر الجاري، إجازة رسمية بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر.
وأضافت البورصة في بيان للبورصة المصرية اليوم أنه سيتم إستئناف العمل صباح يوم الأحد الموافق 10 أكتوبر 2021.
وأعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة بمصر، يوم الخميس القادم الموافق 7 أكتوبر الجاري أيضاً .
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 10440 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 2278 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 12786 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 4070 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 2676 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 3619 نقطة.