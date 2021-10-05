البورصة أجازة الخميس القادم بمناسبة ذكري 6 أكتوبر

قررت إدارة البورصة المصرية، أن يكون يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر الجاري، إجازة رسمية بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر.





وأضافت البورصة في بيان للبورصة المصرية اليوم أنه سيتم إستئناف العمل صباح يوم الأحد الموافق 10 أكتوبر 2021.





وأعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة بمصر، يوم الخميس القادم الموافق 7 أكتوبر الجاري أيضاً .



