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هل تم تسريب بيانات المستخدمين بعد توقف فيس بوك؟.. خبير يوضح (فيديو)

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 10:35 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
قال وليد حجاج، خبير تكنولوجيا المعلومات، إننا شهدنا بالأمس عطلا مفاجئا لجميع خدمات منصة "فيس بوك" على العالم أجمع وفي نفس التوقيت، لافتًا إلى أن مسئولي شركة "فيس بوك" أوضحوا أن سبب العطل وجود مشكلة في الاتصال بين الرواتر ومرور البيانات بين مراكز البيانات حول العالم، ولم يوضحوا سبب المشكلة حتى الآن.

وحول القلق من تسريب البيانات الشخصية للمستخدمين جراء عطل الـ "فيس بوك"، أوضح "حجاج"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن تسريب البيانات الشخصية ليس لها علاقة بالاختراق من عدمه، معقبًا: "كده كده يتم تسريب البيانات وجمعها من خلال الفيس بوك نفسه لاستخدامها بشكل أو بأخر، ولكن الاختراق يزيد من تسريب البيانات".

وتابع خبير تكنولوجيا المعلومات، أن هناك العديد من البدائل التي يمكن استخدامها للتواصل ولكنها ليست مثل "فيس بوك" و"انستجرام"، وهناك مواقع مشابهة للسوشيال ميديا في الصين وروسيا ولكنها ليست شهيرة ويصعب على الناس استخدامها.

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