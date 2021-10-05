قادة الاتحاد الأوروبي يناقشون احتياطي الغاز الاستراتيجي في القمة

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، إن زعماء الاتحاد الأوروبي سيناقشون في وقت لاحق في أكتوبر فكرة إنشاء احتياطي غاز استراتيجي للاتحاد الأوروبي وفصل أسعار الكهرباء عن أسعار الغاز.





وقالت فون دير لاين للصحفيين في إستونيا، إن ارتفاع أسعار الكهرباء للمستهلكين الأوروبيين كان في الأساس نتيجة لارتفاع تكلفة الغاز، حيث ارتفع الطلب العالمي، لكن موردي الغاز الأوروبيين الرئيسيين مثل روسيا، لم يرفعوا العرض. واضافت "بالنسبة للغاز، نحن نعتمد بشدة على الواردات - يتم استيراد 90٪ من الغاز. على الصعيد العالمي، تنتعش الاقتصادات، لذا يرتفع الطلب، لكن العرض لا يرتفع وفقًا لذلك. نحن ممتنون جدًا لأن النرويج تكثف إنتاجها، لكن لا يبدو ان هذا هو الحال في روسيا".





وقالت فون دي لين إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يستثمر في مصادر الطاقة المتجددة لأن ذلك سيجعله مستقلًا عن الواردات ويثبت الأسعار. لكن الخطوات الأكثر إلحاحًا ستكون موضوع قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة يومي 21 و22 أكتوبر. واضافت "على المدى القصير، سنناقش في المجلس الأوروبي، ليس فقط الليلة، ولكن في غضون أسبوعين في المجلس الرسمي، كيفية التعامل مع التخزين، والاحتياطي الاستراتيجي وسنلقي نظرة على تركيبة الأسعار الإجمالية لسوق الكهرباء لأنه إذا كانت أسعار الكهرباء مرتفعة، فذلك بسبب ارتفاع أسعار الغاز، وعلينا أن ننظر في إمكانية الانفصال داخل السوق، لأن لدينا طاقة أرخص بكثير مثل مصادر الطاقة المتجددة".



