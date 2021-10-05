اختارت شبكة "بي بي سي سبورت" البريطانية، الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول في التشكيل المثالي للجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2021/2022.





بي بي سي تختار محمد صلاح في تشكيل الجولة السابعة للبريميرليج

وتعادل ليفربول أمام نظيره مانشستر سيتي، بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث شهد اللقاء تسجيل محمد صلاح هدف رائع، بالإضافة إلى صناعة هدف لساديو ماني.





وجاء تشكيل الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، كالتالي:





حراسة المرمى: ديفيد رايا (برينتفورد).

خط الدفاع: تريفوه شالوباه (تشيلسي)، دييجو يورينتي (ليدز)، سيزار أزبيليكويتا (تشيلسي).

خط الوسط: سون هيونج مين (توتنهام)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)، بيير إيميلي هويبرج (توتنهام)، أندروس تاونسند (إيفرتون).

خط الهجوم: فيل فودين (مانشستر سيتي)، هوانج هي تشان (ولفرهامبتون)، محمد صلاح (ليفربول).