وجه فاروق جعفر، المستشار الفني للجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، رسالة نارية إلى المغربي أشرف بن شرقي في ظل أزمة تجديد عقده.





رسالة نارية من الزمالك إلى بن شرقي: لن نرضخ لطلباتك

وقال فاروق جعفر، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس 2": "بن شرقي، يرغب في وضع 500 ألف دولار شرط جزائي يتيح له الرحيل في أي وقت".





وأضاف: ليس من المعقول أن توقع عقدًا مع لاعب بقيمة مليوني دولار ويكون الشرط الجزائي 500 ألف دولار، صعب جدا أن يحدث ذلك مع كيان كبير مثل الزمالك".





وتابع: "أشرف بن شرقي لاعب جيد ومحترم، ولكن لا أعلم نيته، ونادي الزمالك كيان كبير، لا يصح أن يضغط عليه أي أحد، نحن خرجنا من تجربة فرجاني ساسي ولن نريد أن نعيد مثل هذه التجربة من جديد".