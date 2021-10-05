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خبير معلوماتي يكشف حقيقة تسبب هاكرز صيني في توقف "فيس بوك" (فيديو)

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 10:43 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
قال أحمد السخاوي، خبير أمن المعلومات، إن الحديث عن أن هناك هاكرز صيني يدعى سن جي سو، يبلغ من العمر 13 عاما، هو المسؤول عن إيقاف خدمات الـ فيس بوك وواتساب وانستجرام، أمر مضحك وتم نفيه وضرب من الخيال وعار تمامًا من الصحة.

وأوضح "السخاوي"، خلال حوار عبر "سكايب" مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن تسريب بيانات مستخدمي "فيس بوك" أمر قديم حدث من قبل منذ عامين نتيجة ثغرة معينة، وتم إغلاق هذه الثغرة ولكن بعد جمع بيانات ما يقرب من جميع المستخدمين، ومن المستبعد حدوث ذلك مرة أخرى.

وتابع خبير أمن المعلومات، أن هناك موظفة في فيس بوك قامت بتجميع ملفات عديدة وخرجت في تصريحات تليفزيونية أول أمس، وأكدت أن هناك برتوكولات يتم ضخها عبر الذكاء الاصطناعي بها معايير متضاربة بالنسبة لدول أوروبا ودول الشرق الأوسط، وتحدث عن معايير الكراهية التي يستخدمها الفيس بوك وأن الشركة تكذب على الجمهور بأنها تحرز تقدمًا كبيرًا ضد الكراهية والعنف والمعلومات المضللة.

وأشار، إلى أن هناك بعض التحديثات التي تمت بـ "فيس بوك" صباح أمس بعد تصريحات الموظفة وقبل تعطل الخدمة، وقد يكون ذلك لكون تصريحاتها صحيحة وما تم محاولة لإخفاء أمر ما يحدث حتى لا يتم التأكد منه حال حدوث تحقيقات في هذه التصريحات، وقد يكون تسبب ذلك في العطل الذي شهدناه بالأمس وهو السيناريو الأقرب.

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