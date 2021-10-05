اليوم.. افتتاح دور الانعقاد الثاني لمجلس الشيوخ

يفتتح مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الثلاثاء، دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول للمجلس، وذلك بناءً على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، المجلس للانعقاد.

تلاوة قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية

ومن المُقرر، أن تشهد الجلسة، اليوم، تلاوة قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (419) لسـنة 2021، بدعــوة المجلس للانعقاد في دور الانعقاد الثاني، من الفصل التشريعي الأول.



كما تشهد تلاوة قرار رئيـس جمهـورية مصـر العربيـة رقـم (300) لسـنة 2021 بفض دور الانعقاد الأول مـن الفصـل تشريعي الأول.

دعوة الأعضاء لتعديل رغباتهم للانضمام للجان النوعية

وتشهد الجلسة أيضًا دعوة رئيس المجلس، الأعضاء لتعديل رغباتهم للانضمام للجان النوعية الـ 14، وذلك وفقًا لنص المادة (38) من اللائحة الداخلية.

