البورصة المصرية توقف التعامل علي أسهم " بايونيرز القابضة"

قررت إدارة البورصة المصرية إيقاف التعامل على أسهم شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية اعتبارا من بداية جلسة تداول اليوم الثلاثاء ولمدة ثلاث جلسات او لحين صدور قرار لجنة القيد بالبورصة المصرية بقيد تخفيض راس مال شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية وقيد تعديل اسمها وقيد اسهم الشركتين المنقسمتين ، وذلك مع تعليق جميع العروض و الطلبات المسجلة قبل نشر هذا الإعلان.

وحققت بايوتيرز أرباحاً بلغت 522.84 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 800.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.





وارتفعت إيرادات الأنشطة لدى الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 4.28 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 3.57 مليار جنيه في النصف المقارن من العام السابق.



