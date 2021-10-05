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"الحب الحقيقى"هكذا علقت منه فضالي على صورة لها برفقة والدتها

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 10:58 ص
منه فضالي ووالدتها
منه فضالي ووالدتها
أروي حمدي
تحرص الفنانه منة فضالي، على التفاعل الدائم مع جمهورها، ومشاركتهم مايحدث معها في اليوميات الخاصة بها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ". 


شاركت منة فضالي، جمهورها صورة جديدة لها برفقة والدتها عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت منة وهي مرتدية فستان باللون "الأسود، بنطلون بنفس اللون، كما أرتدت قبعة على رأسها باللون الأصفر، واختارات تسريحه شعر منسدلا، وتركت حقيبة يد بجانبها باللون "الأخضر"، ووضعت مكياجا هادئا يتناسب مع جمالها، كما أرتدت والدتها فستان باللون "الأزرق" وعلقت على الصورة قائلة "الحب الحقيقي".

يذكر أن الفنانة منه فضالي تشارك في تصوير فيلم "في القلب" وهو من بطولة خالد سليم، منه فضالي، نسرين طافش، سوسن بدر، هاله فاخر، محمد عز، ومن إخراج مرقس عادل، إنتاج شركة ريماس (إسحاق إبراهيم)، ومدير التصوير عز العرب.

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منه فضالي الفنانة منه فضالي الفجر الفني

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