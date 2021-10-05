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الخميس المقبل.. أوبرا الإسكندرية تحتفل بالذكرى ٤٨ لانتصارات أكتوبر

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 10:56 ص
حرب أكتوبر
حرب أكتوبر
محمد رجب - دينا حسن
تقيم دار أوبرا الإسكندرية، يوم الخميس المقبل الموافق ٧ من أكتوبر الجاري في تمام الثامنة مساء، حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد ومشاركة نجوم الفرقة، وذلك في إطار احتفالات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بذكرى نصر أكتوبر الـ ٤٨.

برنامج الحفل
ويتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من الأغاني الوطنية التي خلدت ذكرى الانتصارات وترسخت باعثة للأمل في وجدان المجتمع المصري والعربي، بالإضافة إلى بعض المنوعات الغنائية منها تتر مسلسل رأفت الهجان أداء الفرقة الموسيقية، حب الوطن فرض عليا، على إيه بتلومني أداء الفنان مجدي حرب، على الدوار، أي والله أداء الفنان إسلام الرملي، على هدير البوسطة، أقوى من الزمان، أداء الفنانة شمس، قولي حاجة، بالأحضان أداء الفنان محمد الخولي، ساكن قصادي، مصر التي في خاطري، أداء الفنانة ندى غالب، أنا والعذاب، عاش اللي قال، أداء الفنان محمد متولي، ويختتم نجوم الفرقة الحفل بأغنية صورة. 

الكلمات المفتاحية

عاش اللي قال ذكرى انتصارات أكتوبر الأوبرا أوبرا الإسكندرية أغنية عاش اللي قال

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