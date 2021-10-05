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57 بحثا جديدا لجامعة الإسكندرية على منصة "سكوبس ‏Scopus"‏ العالمية

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 10:59 ص
جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
محمد رجب - دينا حسن
أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أن أعضاء هيئة تدريس الجامعة قاموا يوم الإثنين، بنشر 57 بحثا متميزًا ضمن المجلات المرفوعة على منصة "سكوبس ‏Scopus"‏ العالمية.
النشر الدولي كان جيدًا
وقال إن نتائج هذا الأسبوع قد أظهرت أن النشر الدولي كان جيدًا (64 بحثا) وكان توزيع التخصصات كالتالي في مجال العلوم الأساسية (22%) وشملت كلا من الكيمياء (5%)، علوم الحاسب (8%)، الكيمياء الحيوية والوراثة والبيولوجيا الجزيئية (6%)، الرياضيات (3%)، يلي العلوم الأساسية العلوم الطبية (19%)، فالهندسة (14%)، الهندسة الكيميائية (6%)، ثم الزراعة والعلوم البيولوجية (7%)، فعلوم المواد (6%)، والطاقة (6%).
تعاون دولي واضح في إجراء هذه الأبحاث 
وأضاف أنه بتحليل الأبحاث المنشورة وجد أن هناك تعاون دولي واضح فى إجراء هذه الأبحاث وأتت أعلى دولة اشتركت مع مصر في النشر هذا الأسبوع المملكة العربية السعودية (18 بحثا)، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية (3 أبحاث) لكل منهم، فالصين والمملكة المتحدة (4 أبحاث) لكل منهم، فاليابان ولبنان والهند (4 أبحاث) لكل منهم، وغيرهم من دول العالم.

وكانت أكثر الأبحاث المنشورة هذا الأسبوع مع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، جامعة الأزهر، جامعة طيبة، جامعة عين شمس، مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، جامعة الزقازيق، وجامعة هارفارد، جامعة الملك سعود وغيرهم من الجامعات.

ومن جانبه هنأ الدكتور قنصوة الأساتذة المنشورة أبحاثهم ضمن القائمة، متمنيًا لهم مزيدا من التقدم وتحقيق الإنجازات العلمية التى ترفع اسم الجامعة فى كافة المحافل والتصنيفات العلمية العالمية.

الكلمات المفتاحية

جامعه الأزهر جامعة الإسكندرية أبحاث

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