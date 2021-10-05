Advertisements

حبس عاطل لاتجاره في المواد المخدرة بالإسكندرية

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 11:01 ص
متهم
متهم
محمد رجب - دينا حسن
قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، للمرة الثانية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازته 470 طربة بقصد ترويجها على عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص لبيان إن كانت مادة مخدرة من عدمه.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد ورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، بمزاولة نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة علي عملائه بدائرة قسم شرطة العامرية أول.

على الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعمل كمين بالتنسيق مع ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول وألقي القبض على المتهم حال تواجده بدائرة القسم، وبتفتيشه عثر بحوزته على 470 طربة من مخدر الحشيش وزنت 47 كيلو جراما ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته إقرر لحيازته المضبوطات بقصد ترويجها على عملائه للتربح منها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

مصر تجارة المخدرات الفجر الاسكندرية اتجار المخدرات

أخبار تهمك

شوبير يتهم وائل جمعة بالكذب ويوجه رسالة نارية إلى كيروش

منذ يوم

تصريحات جديدة من إثيوبيا بخصوص سد النهضة وصمت الوحوش من مصر والسودان

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. حادث مروري مروع أعلى كوبري أكتوبر

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل من القوى العاملة بشأن العاملين بالقطاع الخاص

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أول تعليق من مارك زوكربيرج بعد عودة "فيسبوك" للعمل

منذ حوالي 8 ساعات

تطورات مفاجئة بشأن تعاقد الأهلي مع صفقتين ناريتين

منذ ساعة و 20 دقيقة

الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة توسكر الكيني

منذ أقل من ساعتين

فيرجسون يلوم مدرب اليونايتد بشأن التعامل مع رونالدو

منذ 17 دقيقة

حقيقة تعارض التطعيم بمصل الإنفلونزا الموسمية مع لقاحات فيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "فيسبوك" يعلن في بيان جديد سبب تعطل خدماته: تعديلات خاطئة

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة القرن.. كارتيرون يستقر على بديل أشرف بن شرقي

منذ يومين

مفاجأة مدوية بشأن المعارين في الزمالك

منذ ثلث ساعة

جسم غريب يثير الذعر بالقرب من جامعة القاهرة.. والمفرقعات تمشط المكان

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل - الكشف عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. ميدو يفجر قنبلة موقوتة عن مستقبل صلاح مع ليفربول

منذ يومين

موضوعات متعلقة

حبس عاطل لحيازته 40 طربة حشيش في الإسكندرية

حبس عاطل لحيازته كيلو وربع هيروين بالإسكندرية

حبس عاطل لحيازته 10 كيلو هيروين بالإسكندرية

حبس عاطل لتصنيع وبيع المخدرات بالإسكندرية

حبس عاطل لحيازته 75 طربة من مخدر الحشيش بالإسكندرية

حبس عاطل لحيازته 200 طربة من مخدر الحشيش بالإسكندرية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:25 ص

حقيقة تعارض التطعيم بمصل الإنفلونزا الموسمية مع لقاحات فيروس كورونا

قرار عاجل من القوى العاملة بشأن العاملين بالقطاع الخاص

10:31 ص

عاجل.. "فيسبوك" يعلن في بيان جديد سبب تعطل خدماته: تعديلات خاطئة

04:18 ص

تطورات مفاجئة بشأن تعاقد الأهلي مع صفقتين ناريتين

10:00 ص

تصريحات جديدة من إثيوبيا بخصوص سد النهضة وصمت الوحوش من مصر والسودان

08:35 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements