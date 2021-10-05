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مفاجأة مدوية بشأن المعارين في الزمالك

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 11:00 ص
الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
تحدث فاروق جعفر، المستشار الفني للجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، عن تطورات أزمة القيد، الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم القدم بالنادي الأببيض.

مفاجأة مدوية بشأن المعارين في الزمالك
وقال جعفر، في تصريحات تلفزيونية :"حتى الآن لا يوجد أي جديد بشأن أزمة القيد، وبذلك لن نستطع قيد الصفقات الجديد لفترتين"، مضيفًا :"ندرس إعارة اللاعبين الذين تم التعاقد معهم خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لمدة موسم".

وأشار: "ندرس استعادة اللاعبين الذين تم إعارتهم في الميركاتو الصيفي، ولكن سننتظر القرار النهائي لكارتيرون، في هذا الشأن"، موضحًا :"أعتقد الأندية لن تمانع في عودة اللاعبين المعارين، إذا طلبنا منهم ذلك".

الكلمات المفتاحية

نادي الزمالك كارتيرون الزمالك وتوسكر الزمالك

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