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فيرجسون يلوم مدرب اليونايتد بشأن التعامل مع رونالدو

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 11:03 ص
رونالدو
رونالدو
وكالات
أكد أليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد السابق، أن كريستيانو رونالدو كان يجب أن يلعب أساسيا في التعادل 1-1 مع ضيفه إيفرتون بدلا من المشاركة بديلا في الشوط الثاني.

فيرجسون يلوم مدرب اليونايتد بشأن التعامل مع رونالدو
ودفع المدرب أولي جونار سولسكاير برونالدو بعد مرور ساعة من اللقاء الذي أقيم ظهر السبت، وكان يونايتد متقدما وقتها 1-صفر، لكن إيفرتون أدرك التعادل في الدقيقة 65 وتماسك ليخرج بنقطة.

وبرر سولسكاير قراره بأنه يريد حماية رونالدو، الذي بلغ عامه الـ36، وخاض مباراة كاملة أمام فياريال الإسباني يوم الأربعاء الماضي في دوري الأبطال.

وفي مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيرجسون لأسطورة الفنون القتالية المختلطة حبيب نورمحمدوف، إن إيفرتون حصل على دفعة معنوية حين عرف أن رونالدو لن يلعب.

وعندما قال نورمحمدوف لفيرجسون، إن رونالدو نزل بديلا في الشوط الثاني، أضاف أسطورة التدريب الاسكتلندي: "أعرف بالطبع.. لكن يجب عليك دائما أن تبدأ المباراة بأفضل اللاعبين".

وقال رونالدو، إن فيرجسون الذي تعاقد مع اللاعب البرتغالي في سن 18 عاما من سبورتنج لشبونة في 2003، لعب دورا كبيرا في عودته إلى أولد ترافورد.

وسيتقابل يونايتد الذي يملك 14 نقطة من 7 مباريات في الدوري مع ليستر سيتي في 16 أكتوبر/تشرين الأول في الجولة المقبلة من المباريات بعد التوقف الدولي.

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