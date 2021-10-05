بدء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي لمتابعة استعدادات بدء الدراسة





قانون المنشآت الفندقية والسياحية

وكان مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه الأخير على مشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، بما يستهدف إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.



مجلس الوزراء

وينظم مشروع القانون تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة واختصاصاتها التي تتمثل في تذليل كافة العقبات التي تعترض النشاط السياحي، والتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المرتبطة بالنشاط السياحي، مع بحث الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به في إطار من السعي لتحقيق التنمية المستدامة، ولجنة أخرى دائمة تتولى تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت السياحية، والضوابط والإجراءات الواجب توافرها.



بدأ، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لمتابعة الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسي الجديد ومستجدات مواجهة فيروس كورونا.