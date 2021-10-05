Advertisements

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 5-10-2021

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 10:28 ص
بوابة الفجر
استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء 5-10-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك نظرًا لعدم وجود تعاملات بالبنوك المصرية، ليسجل فى البنك الأهلى المصري ثباتا عند سعر 18.27جنيه للشراء، و18.47 للبيع، وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
18.34 جنيه للشراء.
 
18.46 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
18.27 جنيه للشراء.
 
18.47 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك مصر
18.27 جنيه للشراء.
 
18.49 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
18.26 جنيه للشراء.
 
18.48 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك البركة
18.29 جنيه للشراء.
 
18.48 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
18.29 جنيه للشراء.
 
18.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.37 جنيه للشراء.
 
18.48 جنيه للبيع.

الكلمات المفتاحية

سعر اليورو اليورو اسعار اليورو في مصر اسعار اليورو اليوم اسعار اليورو الان

أخبار تهمك

تصريحات جديدة من إثيوبيا بخصوص سد النهضة وصمت الوحوش من مصر والسودان

منذ حوالي 15 ساعة

تطورات مفاجئة بشأن تعاقد الأهلي مع صفقتين ناريتين

منذ ساعة و 22 دقيقة

فيرجسون يلوم مدرب اليونايتد بشأن التعامل مع رونالدو

منذ 19 دقيقة

عاجل - الكشف عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

منذ حوالي 21 ساعة

جسم غريب يثير الذعر بالقرب من جامعة القاهرة.. والمفرقعات تمشط المكان

منذ ساعة و 14 دقيقة

الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة توسكر الكيني

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ميدو يفجر قنبلة موقوتة عن مستقبل صلاح مع ليفربول

منذ يومين

عاجل.. حادث مروري مروع أعلى كوبري أكتوبر

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة القرن.. كارتيرون يستقر على بديل أشرف بن شرقي

منذ يومين

عاجل.. أول تعليق من مارك زوكربيرج بعد عودة "فيسبوك" للعمل

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل من القوى العاملة بشأن العاملين بالقطاع الخاص

منذ أقل من ساعة

شوبير يتهم وائل جمعة بالكذب ويوجه رسالة نارية إلى كيروش

منذ يوم

حقيقة تعارض التطعيم بمصل الإنفلونزا الموسمية مع لقاحات فيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة مدوية بشأن المعارين في الزمالك

منذ ثلث ساعة

عاجل.. "فيسبوك" يعلن في بيان جديد سبب تعطل خدماته: تعديلات خاطئة

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

سعر اليورو اليوم السبت 1-5-2021 أمام الجنيه المصرى

سعر اليورو اليوم الأحد 2-5-2021 أمام الجنيه المصرى

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 1-6-2021 أمام الجنيه المصرى

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 8-6-2021 أمام الجنيه المصرى

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 27-7-2021 أمام الجنيه المصرى

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 7-9-2021

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:25 ص

حقيقة تعارض التطعيم بمصل الإنفلونزا الموسمية مع لقاحات فيروس كورونا

قرار عاجل من القوى العاملة بشأن العاملين بالقطاع الخاص

10:31 ص

عاجل.. "فيسبوك" يعلن في بيان جديد سبب تعطل خدماته: تعديلات خاطئة

04:18 ص

تطورات مفاجئة بشأن تعاقد الأهلي مع صفقتين ناريتين

10:00 ص

تصريحات جديدة من إثيوبيا بخصوص سد النهضة وصمت الوحوش من مصر والسودان

08:35 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements