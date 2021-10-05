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إيمي سمير غانم لوالدتها : "بحبك"

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 12:03 م
دلال عبد العزيز
دلال عبد العزيز
نادين نجدي
نشرت الفنانة إيمي سمير غانم صورة لوالدتها النجمة دلال عبد العزيز، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت "إيمي" على الصورة قائلة:"بحبك"،وحازت الصورة على إعجاب الكثير من أصدقائه والجمهور".

وفي سياق آخر، عبرت إيمي سمير غانم، عن افتقادها لوالديها الراحلين منذ أيام، ونشرت صورة لهما عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، وكتبت، "عدم وجودكم في حياتي محسسني برعب، عدم أمان غير عادي، لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله.. الحمد لله.. الحمد لله

الكلمات المفتاحية

نعي فن دنيا دلال عبد العزيز ايمي سمير غانم

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