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نجوى كرم لـ "الفجر الفني": 6 أكتوبر انتصار له معنى كبير بعالمنا.. والفنان الحقيقي مغروم دائماً

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 12:04 م
نجوى كرم
نجوى كرم
حوار/ لمياء علي


تألقت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، خلال حفلها التاريخي الذي أحيته منذ أيام على مسرح جرش الذي غصَ بالجمهور الكثيف وسجَل معها بصمة النجاح الكاسح في الحضور المتعطش لفنانته.

وصدحت بصوتها الجهور العذب، وسط جمهورها الضخم الذي أتى من كل بلد ليستعيد نشوة الفرح اذ استطاع ان يسترجع هذه الذكرى الأسطورية بعد الغياب القسري بسبب جائحة كورونا.

أجرى "الفجر الفني" مقابلة معها، تحدّثت خلالها عن أجواء مهرجان جرش وكيف كان شعورها بعد لقاء جمهورها هناك بعد فترة غياب بسبب جائحة كورونا، وكشفت عن سر تقديمها للجزء الثاني من مغرومة وكيف كانت الأجواء مع النجم السوري معتصم النهار، وبدورها وجهت رسالة من القلب للشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصارات 6 أكتوبر.

واستهلّت شمس الأغنية حديثها معنا عن شعورها بعد لقاء جمهورها بعد غياب، وقالت: شعوري دائما به رهبة واحترام ووقار لهذا المدرج، والذي يعتبر حلماً لكل فنان.

وبعد تصدرها الترند بحفلها المميز بمهرجان جرش، علقت قائلة: النجاح هو حليف الإنسان المجتهد، ولا يمكن أن يكون صدفة، ولكن في ذات الوقت النجاح الباهر يكون مفاجأة للفنان على حسب تواصله مع جمهوره، وتجاوبهم معه.

وانتقلنا خلال اللقاء، إلى أجواء البهجة وخفة الظل التي جمعتها بالنجم السوري معتصم النهار في كليب مغرومة 2، وكشفت لنا تجربتها معه قائلة: معتصم إنسان لطيف للغاية، وأحببت وجوده بالكليب، لأنه أضفى علينا روح مليئة بالإحترافية.

وعما إذا كان من الممكن أن نراها قريباً على الشاشات كممثلة إلى جانب الغناء، أوضحت: بالنسبة إلى التمثيل، ليس من الوارد أن أكون على شاشة التلفزيون بمشاهد تمثيلية، لأني أحب أن أكون فنانة تغني وليست ممثلة.

وبعد طرحها للجزء الثاني من أغنيتها الرائعة الشهيرة مغرومة، تبادر إلى الأذهان تساؤلاً كان مضمونه "لماذا تم اختيار مغرومة من أرشيفها الغنائي تحديداً لطرح جزء آخر لها"، وهذا ما كشفته قائلة: هذه الأغنية عندما طرحتها منذ سنوات عدّة، حظيت بنجاح جماهيري كبير، وكلماتها شهيرة ويقول مطلعها "عم يرجف قلبي يا إمي ومنّي بردانة"، وعند التحضير للأغنية الجديدة التي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، لاحظنا وجود كلمة مغرومة بها، وتكرارها أكثر من مرة، حينها قلنا لماذا لانختارها كجزء ثاني من الأغنية الأصلية، والإنسان يستطيع أن يكون عنده مغرومة 1 و2.

وبمناسبة الحديث عن مغرومة والغرام والحب، وجّهنا لها سؤالاً "هل نجوى مغرومة حالياً"، وكان ردها: الفنان الحقيقي يعيش طوال الوقت بحالة غرام، لأن الحب يضيف على الفن والأخير جزء كبير من الحب.

وتطرقنا في حديثنا لموضوع آخر، فمن الغناء والنجاح والغرام إلى السياسة، وأردنا معرفة رأيها بالحكومة الجديدة في لبنان وقالت: أتمنى أن أكون متفائلة بها، ولا سيّما إذا كان لديهم برامج جيدة وجديدة.

وكان ختام حديثنا مسك، بعدما توجّهت إلى الشعب المصري برسالة من القلب، لتهنئتهم بذكرى انتصارات حرب 6 أكتوبر المجيدة، وقالت: 6 أكتوبر انتصار له معنى حقيقي بعالمنا العربي، وهذا التاريخ ترك بصمته حتى لا ينساه الماضي والحاضر والمستقبل، ومن كل قلبي أوجه تحية للشعب المصري الحبيب وأقول لهم كل انتصار وأنتم بألف خير.

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نجوى كرم الفجر الفني

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