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غدًا.. علي الحجار يحيي حفلًا غنائيًا بمسرح الزمالك

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 12:16 م
علي الحجار
علي الحجار
أروي حمدي
يستعد الفنان علي الحجار، لإحياء حفلته الغنائية على خشبة مسرح الزمالك ومن مقرر إقامتها غدًا الأربعاء الموافق 6 أكتوبر الجاري.


كما يقدم علي الحجار مجموعة من أغانيه المتميزة ومنها "بنت وولد، عارفة، اللي اشتري، المال والبنون، لو عايز" وغيرها، ويشهد الحفل عدد من المفاجآت.


ومن جانب أخر ينشغل الفنان علي الحجار حاليا بالانتهاء من باقى أغنيات ألبومه الجديد المنتظر الذى يضم فى جعبته 17 أغنية،  ويحمل عنوان "لو عايز"، وقرر إطلاق أغنياته فرادى على فترات.

الكلمات المفتاحية

مسرح الزمالك الفنان علي الحجار الفجر الفني ألبوم لو عايز أغنية بنت وولد أغنية المال و البنون

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