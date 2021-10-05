غدًا.. علي الحجار يحيي حفلًا غنائيًا بمسرح الزمالك

يستعد الفنان علي الحجار، لإحياء حفلته الغنائية على خشبة مسرح الزمالك ومن مقرر إقامتها غدًا الأربعاء الموافق 6 أكتوبر الجاري.





كما يقدم علي الحجار مجموعة من أغانيه المتميزة ومنها "بنت وولد، عارفة، اللي اشتري، المال والبنون، لو عايز" وغيرها، ويشهد الحفل عدد من المفاجآت.





ومن جانب أخر ينشغل الفنان علي الحجار حاليا بالانتهاء من باقى أغنيات ألبومه الجديد المنتظر الذى يضم فى جعبته 17 أغنية، ويحمل عنوان "لو عايز"، وقرر إطلاق أغنياته فرادى على فترات.