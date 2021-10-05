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هلا رشدي تتعاون في اغنية جديدة مع عزيز الشافعي وتستعد لطرحها

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 12:18 م
هلا رشدي
هلا رشدي
أروي حمدي
انتهت الفنانة هلا رشدي من تسجيل أغنيتها الجديدة بتعاون مع الملحن عزيز الشافعي ومن المنتظر إطلاق إسم لها والمقرر طرحها خلال الفترة المقبلة على اليوتيوب ومنصات الأغاني.


وأعربت "هلا" في إحدي تصريحاتها الصحفية عن سعادتها بنجاح أغنيتها بعنوان "حبيب ماما" التي أهدتها لابنها معز، مشيرة إلى أن هذا النجاح أعطاها دفعة لاستكمال هذا الطريق.


ومن جانب أخر طرحت الفنانة هلا رشدي كليب بعنوان "نصيبها مجاش" كلمات محمود عبدلله، وألحان أحمد عمار، توزيع موسيقي أحمد شوقي، إنتاج وهندسة صوتية هاني محروس، وتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب من إخراج عفاف جريس.

الكلمات المفتاحية

الملحن عزيز الشافعي الفنانة هلا رشدي الفجر الفني أغنية نصيبها مجاش

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