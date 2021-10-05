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مجلس الشيوخ يرفض طلبات رفع الحصانة عن 3 نواب

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 11:55 ص
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
دينا عبد الستار
رفض مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول، اليوم الثلاثاء، طلبات لرفع الحصانة عن 3 أعضاء بالمجلس.

رفض طلبات لرفع الحصانة
وشهدت الجلسة، اليوم، أداء الدكتور حسام الملاحي، اليمين الدستورية عضو بمجلس الشيوخ، بعد صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، باختياره ضمن المعنيين في مجلس الشيوخ، ومن المقرر أن ينضم الدكتور الملاحي للجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

اللجان النوعية 
وتشهد الجلسة أيضًا دعوة رئيس المجلس، لأعضاء لتعديل رغباتهم للانضمام للجان النوعية الـ 14، وذلك وفقًا للمادة (38) من اللائحة الداخلية، والتي تنص على أن تنشأ بالمجلس اللجان الآتية:

( لجنة الشئون الدستورية والتشريعية - لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار - لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية - لجنة الدفاع والأمن القومي - لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر - لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة - لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل - لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - لجنة الشباب والرياضة - لجنة الصحة والسكان - لجنة الزراعة والري - لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي - لجنة الثقافة والسياحة والاثار والإعلام - لجنة الشئون الدينية والأوقاف ).

- وتعاون هذه اللجان المجلس في ممارسة اختصاصاته.

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مجلس الشيوخ عضو بمجلس الشيوخ رفع الحصانة حسام الملاحي

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