الحدود الدنيا بقطاع كليات الطب البشري وطب الأسنان والهندسة والصيدلة والتمريض بجامعة الأزهر



وأعلن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن إجمالي عدد طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية الناجحين بالدور الأول والثاني بلغ ٧٥١٧٨ طالب وطالبة، موضحا أن الحد الأدنى لكليتي طب بنين وبنات الأزهر بالقاهرة بلغ ٦٢٧ درجة، وكليتي طب بنين وبنات جامعة الأزهر بدمياط بلغ ٦٢٥ درجة، وكليتي طب بنين وبنات جامعة الأزهر بأسيوط فقد بلغ ٦٢٢ درجة.





وبالنسبة لقطاع كليات الهندسة فقد بلغ الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة ٦٠٠ درجة، اما كلية الهندسة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة فقد بلغ الجد الأدنى بها ٦٠٥ درجة، وبالنسبة لكلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بقنا ٥٩٣.





وبالنسبة لقطاع كليات الصيدلة بجامعة الأزهر بالقاهرة فقد بلغ الجد الأدنى لكلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة ٦١٣ درجة، اما كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة فقد بلغ الحد الأدنى للقبول بها ٦١٧ درجة، أما كلية الصيدلة بنين أسيوط فقد بلغ الجد الأدنى بها ٦٠٩ درجة، اما كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر بأسيوط فقد بلغ الحد الأدنى للقبول بها ٦١٤ درجة.





وبالنسبة لقطاع كليات طب الأسنان فقد بلغ الحد الأدنى للقبول بكليتي طب الأسنان بنين وبنات جامعة الأزهر بالقاهرة ٦٢١ درجة، اما كلية طب الأسنان بنين جامعة الأزهر بأسيوط، فقد بلغ الحد الأدنى للقبول بها ٦١٩ درجة، اما كلية التمريض للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، فقد بلغ الحد الأدنى للقبول بها ٥٩٦ درجة.

أعلن الدكتور محمد عبد الفتاح الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، نائبا عن الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمد ابوزيد الأمير نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، اليوم الاثنين نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر ومعاهدها الفنية للعام الجامعي الجديد 2021-2022.