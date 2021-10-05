"برودة ليلا".. تعرف على تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 إلى الأحد المقبل، حيث يشهد استمرار انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.





حالة الطقس حتى الأحد المقبل





قالت الأرصاد الجوية إنه يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية ، طقس حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على كافة الأنحاء.





وأوضحت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس مائل للبرودة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد .





وتتوقع شبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكر حتى السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء .





كما تتوقع، نشاط رياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يزيد الاحساس بانخفاض درجات الحرارة ليلا.