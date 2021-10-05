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ضبط شخصين يحملان جنسية أجنبية لاتجارهما في النقد غير المشروع

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 12:00 م
الداخلية
الداخلية
هبة عبد الحفيظ
نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول" ويعملان بمحل لتجارة الأقمشة بالقاهرة، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة بالمُخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بالمحل المشار إليه حال قيامهما بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

الكلمات المفتاحية

مكافحة المخدرات النقد الاجنبي المخدرات الفجر الداخلية

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