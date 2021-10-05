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مبابي يفجر مفاجأة جديدة عن مستقبله مع باريس سان جيرمان

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 11:58 ص
مبابي
مبابي
الفجر الرياضي
فجر النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، مفاجأة مدوية بشأن مستقبله مع فريق العاصمة خلال الفترة المقبلة في ظل رفض تجديد عقده.

مبابي يفجر مفاجأة جديدة عن مستقبله مع باريس سان جيرمان
وقال مبابي لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: ""في البداية طلبت وقتا للتفكير، وقبل اليورو، أبلغت الإدارة بأنني لا أريد التجديد، وبعد البطولة قلت إنني أريد الرحيل".

وأضاف: "سعيت لأن يستفيد النادي ماديًا من بيعي، ومنحت الإدارة وقتًا مناسبًا لتعويضي بصفقة جديدة، ونخرج جميعًا من الباب الكبير".
 
واختتم: "نعم، حاولت تفادي الرحيل مجانًا، لكن النادي قرر عدم بيعي، وتقبلت القرار، وواصلت اللعب بأداء جيد طوال أغسطس، ليس لديَّ مشكلة، ما زلت في فريق كبير وفي مكان كنت سعيدًا فيه لمدة 4 سنوات، لذا لم أفكر في الصدام مع إدارة النادي؛ لأنه سيكون نكرانًا للجميل".

الكلمات المفتاحية

مبابي باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي

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