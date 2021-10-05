فجر النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، مفاجأة مدوية بشأن مستقبله مع فريق العاصمة خلال الفترة المقبلة في ظل رفض تجديد عقده.





مبابي يفجر مفاجأة جديدة عن مستقبله مع باريس سان جيرمان