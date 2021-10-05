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حتى الثانية مساء.. رئيس "الشيوخ" يُعلن فتح باب تعديل رغبات الانضمام للجان النوعية

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 12:03 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
دينا عبد الستار
أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول، اليوم الثلاثاء، فتح باب تعديل رغبات الانضمام للجان النوعية بالمجلس، وأمهل الأعضاء مدة زمنية حتى الثانية مساء اليوم، لتلقى طلبات تعديل الرغبات، إستعدادا لإجراء إنتخابات هيئات مكاتب اللجان غدا.

14 لجنة نوعية

يأتي ذلك وفقًا للمادة (38) من اللائحة الداخلية، والتي تنص على أن تنشأ بالمجلس اللجان الأتيه:

( لجنة الشئون الدستورية والتشريعية - لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار - لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية - لجنة الدفاع والأمن القومي - لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر - لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة - لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل - لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - لجنة الشباب والرياضة - لجنة الصحة والسكان - لجنة الزراعة والري - لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي - لجنة الثقافة والسياحة والاثار والإعلام - لجنة الشئون الدينية والأوقاف ).

وتعاون هذه اللجان المجلس في ممارسة اختصاصاته.

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