في لفته إنسانية.. الداخلية توفر 1000 قطعة ملابس لأبناء دار رعاية أيتام بالشرقية

وفر قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالتنسيق مع بنك الكساء المصري (1000) قطعة ملابس وبالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية تم إيفاد مأمورية لأحد دور رعاية الأيتام بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، وتم توزيع الملابس على أطفال الدار، الأمر الذى كان له الأثر البالغ في إدخال البهجة والسرور فى نفوسهم.

مبالغ مالية لشراء ملابس شتوية

حيث رصد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية لالتماس أحد المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، للتبرع لإحدى دور رعاية الأيتام بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية بمبالغ مالية لشراء ملابس شتوية للأطفال نزلاء الدار.



جاء ذلك استمرارًا للدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية والحرص على مد جسور التواصل مع كافة فئات المجتمع، وإعلاءً لقيم حقوق الإنسان من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات.