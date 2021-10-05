خلال 48 ساعة.. ضبط 2571 قضية تموينية متنوعة

ضبط 2571 قضية تموينية

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 2571 قضية تموينية متنوعة خلال 48 ساعة، أبرزها: ضبط (7،85 طن مصنعات لحوم "برجر – هوت دوج - فيليه") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القليوبية.



ونجحت الجهود في ضبط (1،1 طن "كبدة مجمدة" معبأة داخل عبوات) بدون بيانات "مجهولة المصدر"، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة سوهاج.



وتمكنت الجهود من ضبط (8،5 طن "سكر حر – ملح طعام – هوالك أيس كريم") بدون مستندات، و6200 قطعة أيس كريم مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الأيس كريم "بدون ترخيص" بمحافظة الغربية.



وأثمرت الجهود عن ضبط (4 طن "دقيق فاخر - سكر حر" معبأة داخل شكائر بدون بيانات "مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالك مصنع لإنتاج الحلويات "بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.

ضبط 2 طن سكر

وأسفرت الجهود عن ضبط 2 طن سكر -900 عبوة زيت "تموينى" مخصص ربطًا على البطاقات التموينية لم يتم صرفها للمواطنين، للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي، بحوزة محل بدال تموينى بمحافظة الجيزة، وضبط (14200 عبوة أدوية "دهانات جلدية – محاليل طبية – أدوية مختلفة"بدون مستندات، مهربة جمركيًا وغير مسجلة وغير مصرح بتداولها بالأسواق، و19000 قطعة "قفاز طبي – سرنجات – بلاستر طبى" بدون مستندات "مجهولة المصدر"، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش، بحوزة المديرة المسئولة عن مركز لعلاج الأمراض الجلدية والتناسلية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة.



وتمكنت الجهود من ضبط (129850 قطعة مستلزمات طبية "كمامة – قفاز طبى – شرائط تحليل سكر – سنون أنسولين، يشتبه فى عدم مطابقتها للمواصفات القياسية، بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بمحافظة القاهرة.



وأسفرت الجهود عن ضبط 8،7 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر بدون بيانات "مجهولة المصدر، بحوزة مالك مدشة لتعبئة وإنتاج الأعلاف الحيوانية بمحافظة الغربية، وضبط 3 طن "أسمدة زراعية مدعمة" معبأة داخل شكائر مدون عليها نترات- يوريا محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية، بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة الغربية.



ونجحت الجهود في ضبط 360 إسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى، قدرت بـ 95850 جنيهًا) بحوزة مالك مستودع بوتاجاز بمحافظة سوهاج، وضبط 3٫85 طن "كبدة مجمدة – دواجن - سجق" بدون مستندات، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.



وتمكنت الجهود من ضبط 1 طن "أسماك مُدخنة "رنجة" معبأة داخل عبوات بدون بيانات، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الغربية، وضبط (قائد سيارة) حال سيرها بمحافظة سوهاج وبحوزته ( 49500 عبوة "عصائر") بدون مستندات.



ونجحت الجهود في ضبط 1،5 طن "زيت طعام- مستلزمات إنتاج ومنتج نهائى" معبأة داخل صفائح بدون بيانات، بحوزة مالك مصنع لتعبئة وإنتاج زيت الزيتون بمحافظة الجيزة، وضبط قائد سيارة حال سيرها بمحافظة الغربية وبحوزته 3 طن دقيق بلدى مُدعم مُخصص ربطًا على المخابز البلدية، ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم، قام المذكور بتجميعه للإتجار به فى السوق السوداء قدرت قيمته بــ 18600 جنيهًا.



وأسفرت الجهود عن ضبط 4٫5 طن منظفات صناعية "صابون سائل" غير مطابقة للمواصفات القياسية، بحوزة مالك محل لتجارة المنظفات الصناعية "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية، وضبط 36435 عبوة أدوية، بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأدوية البشرية "بدون ترخيص") بمحافظة الغربية.



وتمكنت الجهود من ضبط 17620 قطعة مستلزمات طبية "عدسة لاصقة للعين" غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات مجهولة المصدر وتشكل خطرًا على الصحة العامة، بحوزة مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، وضبط (4٫25 طن "أعلاف حيوانية") بدون مستندات "مجهولة المصدر"، بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة الشرقية.



واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.