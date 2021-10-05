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الزمالك يحسم مستقبل ثلاثي الفريق

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 12:04 م
الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
كشف فاروق جعفر، المستشار الفني للجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، عن موقف ثلاثي القلعة البيضاء من الرحيل خلال الفترة المقبلة.

الزمالك يحسم مستقبل ثلاثي الفريق 
وقال فاروق جعفر، في تصريحات تلفزيونية :"بالنسبة لمصير الثلاثي عمر السعيد ومروان حمدي ومحمد أشرف روقا، لاعبي الفريق بعد العروض التي تلقوها مؤخرًا، لن نوافق على رحيل أي لاعب خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بعد أزمة القيد، ومنع النادي من قيد صفقاته الجديدة".

وتابع: "لا أفكر على الاطلاق في خوض انتخابات الزمالك المقبلة، وهذا الموضوع لا يشغلني، أنا الأهم بالنسبة لي هو مصلحة نادي الزمالك، ونعمل جميعًا من أجل مصلحة النادي".

الكلمات المفتاحية

نادي الزمالك فاروق جعفر عمر السعيد الزمالك

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