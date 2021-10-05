الداخلية تنفذ 2238 حكما قضائيا وتضبط 4قضايا مخدرات في القليوبية

ضبط 4 قضايا إتجار فى المواد المخدرة

أسفرت جهودها عن ضبط 4 قضايا إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 4 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 2238 حكما قضائيا متنوعا، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات.

وجه قطاع الأمن العام، بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.