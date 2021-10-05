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التعليم العالي: عودة الدراسة لما كانت عليه قبل كورونا (فيديو)

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 12:18 م
بوابة الفجر
رقية جمال
أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أن الدراسة خلال العام الدراسي الجديد ستعود لما كانت عليه قبل كورونا، بحضور الأستاذ والطالب إلى الحرم الجامعي، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتزام الجميع بالتطعيم، موضحًا أنه تم إنجاز نسبة كبيرة من عملية التطعيم، سواء من حصل على جرعتين أو جرعة واحدة بنسبة تفوق الـ90% لأعضاء هيئة التدريس، كما أن معدل التطعيم بين الطلاب يفوق الـ36 ألف جرعة يوميا.

وقال "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، إن التطعيم متاح من الصباح وحتى آخر اليوم لكل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، لتوفير عام دراسي أمن، مؤكدًا أن تطعيم الطلاب بالجامعات إلزامي، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت التطعيم بالمجان، ويمكن للطلاب دخول موقع وزارة الصحة للتطعيم، والتسجيل فورًا والذهاب في نفس اليوم إلى اقرب مقر تطعيم، من خلال 270 مركز شباب على مستوى الجمهورية.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أن جميع الجامعات وفرت جميع نقاط التطعيم لديها والفرق الفنية، وليست هناك حجة لعدم الالتزام بالحصول على التطعيم، مضيفًا أنه خلال الاجتماع الماضي للوزارة شددت على التزام جميع الجامعات بالإجراءات الاحترازية.

وذكر أن هناك مقررات دراسية لاتزال تعتمد على الأستاذ وشرحه للطلاب، وخلال العامين الدراسيين الماضين وتفشي الجائحة كان هناك أهمية للتعليم الأون لاين، واستخدمت الوزارة بالتعاون مع كل الكليات المصرية بأسلوب التعليم الهجين، لافتًا إلى أنه سيتم الاعتماد على التعليم الذى يجمع بين حضور الطالب خاصة بالكليات العملية، إضافة إلى فرص التعليم الأون لاين عبر منصات متعددة.

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