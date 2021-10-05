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لهذا السبب أحمد العوضي تصدر تريند جوجل

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 12:40 م
أحمد العوضي
أحمد العوضي
أروي حمدي
تصدر الفنان أحمد العوضي مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل بعد أن أعرب عن سعادته بتعطل تطبيقات السوشيال ميديا وذلك عبر صفحته الشخصية موقع تبادل التواصل الإجتماعي "فيس بوك".


كتبت أحمد العوضي قائلا "أحلى 6 ساعات" لترد زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز في أول تفاعل لها على السوشيال ميديا بعد تعافيها من أزمتها الصحية على منشوره بصورة من كوميكس روبي الشهير "يا ولا".


يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز شاركت في مسلسل "اللي ملوش كبير" وهو من بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبد العزيز، خالد الصاوي، خالد سرحان، دينا فؤاد، دنيا عبدالعزيز، إيمان السيد، محمود حافظ، بدرية طلبة، عايدة رياض، سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري. 

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مسلسل اللي ملوش كبير تعطل السوشيال ميديا الفنان ياسمين عبد العزيز الفنان أحمد العوضي الفجر الفني

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