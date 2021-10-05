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طالبان: طلبنا من جميع موظفات إدارة الجوازات العودة إلى عملهن

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 12:26 م
حركة طالبان
حركة طالبان
وكالات

طلبت وزارة الداخلية بحكومة طالبان الانتقالية، اليوم الثلاثاء، من جميع موظفات إدارة الجوازات العودة إلى عملهن، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

                                               

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.

                       

 وكان مسلحو حركة "طالبان"، سيطروا في وقت سابق، على مدينة زرنج عاصمة الولاية، لتكون بذلك أول عاصمة تستولي عليها "طالبان" التي كثفت مؤخرا هجماتها في أنحاء البلاد.

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