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تعرف على موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2021 - 1443
الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 12:21 م
ازداد البحث في الفترة الأخيرة من جانب المسلمين في جميع بقاع الأرض عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف احفالا بهذه المناسبة العظيمة، والقيام بطقوس الاحتفال بالمولد النبوي الشريف كل بلد عادات الاحتفال الخاصة بها.
موعد اجازة المولد النبوي الشريف
إجازة المولد النبوي الشريف تتزامن مع يوم الاثنين الموافق 18 أكتوبر وتعد من الإجازات الدينية في قائمة الإجازات الرسمية للدولة
إجازات رسمية في شهر أكتوبر
يحصل الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة في شهر أكتوبر الجاري على يومين إجازة رسمية مدفوعة الأجر هما إجازة انتصارات أكتوبر والتي تحتفل فيها القوات المسلحة بذكرى الانتصار على جيش الاحتلال الإسرائيلي، وإجازة المولد النبوي الشريف تتزامن مع يوم الاثنين الموافق 18 أكتوبر وتعد من الإجازات الدينية في قائمة الإجازات الرسمية للدولة.