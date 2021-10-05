تعرف على موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2021 - 1443

ازداد البحث في الفترة الأخيرة من جانب المسلمين في جميع بقاع الأرض عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف احفالا بهذه المناسبة العظيمة، والقيام بطقوس الاحتفال بالمولد النبوي الشريف كل بلد عادات الاحتفال الخاصة بها.





موعد اجازة المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي الشريف تتزامن مع يوم الاثنين الموافق 18 أكتوبر وتعد من الإجازات الدينية في قائمة الإجازات الرسمية للدولة





إجازات رسمية في شهر أكتوبر