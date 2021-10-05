بحضور هالة السعيد.. متحف الحضارة يناقش أسعار التذاكر وموقفه المالي

ناقش مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية إمكانية عمل تذكرة مجمعة لزيارة المتحف وبحيرة عين الصيرة.



جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف برئاسة وزير السياحة والآثار وبحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بمقر المتحف بالفسطاط.



ورحب الوزير بالدكتورة هالة السعيد، حيث أصبحت عضوًا في مجلس إدارة هيئة المتحف بصفتها رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، موجها الشكر لدعم وزارة التخطيط لهذا الصرح الثقافي الهام والآثار المصرية بصفة عامة.



ومن ناحيتها أعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن سعادتها بالتواجد والمشاركة بالمجلس؛ واصفه المتحف بالصرح العظيم والكبير وانه لشرف عظيم المساهمة والمشاركة في مجلس إدارته ووضع أي اضافه به.



وخلال الاجتماع قام الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، باستعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالموقف المالي للمتحف من عوائد وإيرادات، واستحداث وسائل جديدة للترويج للمتحف وربط طلاب المدارس والجامعات من جميع الفئات العمرية به،



إضافة إلى الأنشطة الثقافية والتوعوية والفنية للأطفال والكبار و ذوي الهمم التي يقوم المتحف بتنظيمها بصفة دورية لرفع الوعي السياحي والأثري لأفراد المجتمع، بالإضافة إلى الأنشطة الثقافية والفنية وورش العمل لتعليم الحرف اليدوية، وتدريب العاملين من المرممين والأثريين التي قام المتحف بتنظيمها خلال الفترة الماضية تجسيدا لدوره كمؤسسة ثقافية وتعليمية.