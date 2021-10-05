وجه كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، رسالة نارية إلى النادي الذي ارتبط بالانتقال إليه في الفترة السابقة ريال مدريد الإسباني.





رسالة نارية من مبابي إلى ريال مدريد

وقال مبابي في حوار مطول مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "لقد تقدم ريال مدريد بعرض لشرائي، أنا مرتبط بباريس، وإذا كنت رحلت هذا الصيف، لانتقلت إلى الفريق الإسباني فقط".





وأضاف: "قيل إنني رفضت 6 أو 7 عروض للتجديد، وأنني لا أريد التحدث إلى ليوناردو، رغم أن الرئيس (ناصر الخليفي) هو من أراد تولي الأمور. بالطبع لا يمكن رفض رغبة رئيس النادي في التحدث معي، وليس صحيحًا ما تردد بأنني حاولت افتعال المشاكل في غرفة الملابس".



