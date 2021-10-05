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عاجل.. فيفا يوافق على منح الزمالك البطاقة الدولية لمحمد أوناجم

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 12:33 م
اوناجم
اوناجم
الفجر الرياضي
أكد أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين بنادي الزمالك على حصول النادي على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالحصول على البطاقة الدولية للمغربي محمد أوناجم جناح الفريق خلال الفترة الحالية.

عاجل.. فيفا يوافق على منح الزمالك البطاقة الدولية لمحمد أوناجم
وشدد مدير شئون اللاعبين في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك على أن الزمالك حصل اليوم على موافقة "فيفا" بالحصول على البطاقة الدولية لأوناجم للزمالك من الاتحاد المغربي لكرة القدم كي ينتهي النادي من إجراءات قيد اللاعب بالقائمة المحلية.

وكان الزمالك سبق وحصل على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على قيد محمد أوناجم في قائمة الفريق الموسم الجديد بعد عودته من الإعارة من نادي الوداد المغربي.

الكلمات المفتاحية

نادي الزمالك محمد اوناجم الزمالك

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