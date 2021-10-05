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رامي جمال يروج لاغنيته الجديدة" خليكي"

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 01:28 م
رامي جمال
رامي جمال
بسمة عادل
روج الفنان رامي جمال، منذ قليل لاغنيته الجديدة بعنوان "خليكي"، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


و نشر "رامي" البرومو الرسمي للأغنية وعلق عليها قائلاً:"عن عينيكي دول بقول حكايات وبعيش كل ثانية وبحكي بالتفصيل ومافيش غيرك انتي قصاد عينيا وبيكي ببقى تمام".


وأضاف: " اسمعوا أغنية خليكي من البوم ولسة دلوقتي على اليوتيوب وهي من كلمات أحمد تبارك، ألحان غريب، توزيع وسام، ميكس ماستر ماهر صلاح".

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