رامي جمال يروج لاغنيته الجديدة" خليكي"

روج الفنان رامي جمال، منذ قليل لاغنيته الجديدة بعنوان "خليكي"، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





و نشر "رامي" البرومو الرسمي للأغنية وعلق عليها قائلاً:"عن عينيكي دول بقول حكايات وبعيش كل ثانية وبحكي بالتفصيل ومافيش غيرك انتي قصاد عينيا وبيكي ببقى تمام".





وأضاف: " اسمعوا أغنية خليكي من البوم ولسة دلوقتي على اليوتيوب وهي من كلمات أحمد تبارك، ألحان غريب، توزيع وسام، ميكس ماستر ماهر صلاح".