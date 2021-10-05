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بعد تعرضه لحادث.. حودة بندق و نعوم يطرحا أغنيتهم الجديدة

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 01:32 م
حودة بندق ونعوم
حودة بندق ونعوم
أروي حمدي
يستعد مطرب المهرجانات حودة بندق لطرح أغنيته الجديدة بعنوان "توت بري" برفقة الفنانة نعوم، وتعد هذه الأغنية ثاني تعاون بينهما بعد أغنية "طريقى خوف" الذي حققت نجاحًا كبيرًا عبر قناته الشخصية موقع الفيديوهات "اليوتيوب".


أغنية "توت بري" من كلمات مسلم، الحان حوده بندق، توزيع عمرو الخضرى.


يذكر أن الفنان حودة بندق ومدير أعماله أحمد الطحاوي والسائق الخاص به تعرض مؤخرا لحادث سير على طريق الدائري خلال توجههم إلى بنها لإحياء حفلتة الغنائية هناك أدى إلى انقلاب السيارة.

الكلمات المفتاحية

الفنانة نعوم الفنان حودة بندق الفجر الفني أغنية توت بري

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