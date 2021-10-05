لهذا السبب.. توقفت شمس البارودي عن غسل الموتى

تحدثت الفنانة المعتزلة شمس البارودي عن سبب توقفها عن المشاركة في تغسيل جثامين الأموات بعد أدائها لهذه المهمة الإنسانية أكثر من مرة، والتي كان آخرها مع الفنانة الراحلة هالة فؤاد



وكشفت "البارودي" في تصريحات صحفية أنها وقفت على غسل جثمان والدتها وحماتها قبل سنوات طويلة،مشيرة أنها: استجابت لوصية هالة فؤاد بوقوفها على غسل جثمانها بعد إبلاغي بهذه الوصية من والدتها، ولكن كانت ترقد بعد أي غسل لمدة شهر أو شهرين من شدة الموقف"



وتحدثت شمس عن رأي العلماء قائلة:"رعاية بيتك وأولادك أولي من ثواب الغسل وتعبك بعده، لأنك لن تستطيعين حينها رعاية أطفالك"



يذكر أن شمس البارودي قد احتفلت بعيد ميلادها أمس الاثنين، داخل منزلها نظرًا للوقاية من فيروس كورونا