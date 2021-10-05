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تعرف على تفاصيل حفل حلمي عبد الباقي في ساقية الصاوي

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 01:34 م
حلمي عبد الباقي
حلمي عبد الباقي
بسمة عادل
يستعد الفنان حلمي عبد الباقي، لإحياء حفل غنائي يوم 28 أكتوبر الحالي في ساقية الصاوي ومن المقرر أن يقدم مجموعة من أغانيه.



وفي سياق آخر طرح الفنان حلمي عبد الباقي أغنية جديدة بعنوان "بعتذرلك" بعد غياب طويل له وأشاد بها عدد من الفنانين.



أغنية بعتذرلك من كلمات إبراهيم محمد، وألحان إسلام عاطف، وتوزيع أسامة سعيد، وتميل إلى الرومانسي.

الكلمات المفتاحية

ساقية الصاوي حلمي عبد الباقي الفنان حلمي عبد الباقي الفجر الفني

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