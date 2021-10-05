أزمة في سقارة بسبب العثور على تماثيل يشتبه في أثريتها

كشفت مصادر مطلعة في منطقة سقارة الأثرية، وجود أزمة في إحدى البعثات الأثرية العمالة في موقع "جسر المدير"، بسبب العثور على سبعة تماثيل "يشتبه في أثريتهم"، بجانب المكان الذي تعمل فيه البعثة.



بدأت الأزمة عندما شكك بعض العاملين المتخصصين بالمنطقة في أثرية هذه التماثيل السبعة التي من المفترض أنها تنتمي للدولة القديمة، ومن المعروف أن التماثيل في هذه الحقبة كان يُكتب اسم الملوك على جانب أو قاعدة التمثال.



وأشارت المصادر إلى أن جميع التماثيل المكتشفة لا يوجد بها أي علامة تدل على أنها من الدولة القديمة، كما أن اثنين من هذه التماثيل وجدت مكسورة، ولا يوجد بها أي تكلس أو أملاح أو أي علامة تدل على أنها مخزنة منذ آلاف الأعوام كما هو الحال مع التماثيل التي توجد في نفس المنطقة، ولذا فإن بعض العاملين في المنطقة يشير إلى هذه التماثيل مقلدة.