Advertisements
جربي تحضير ساندويتش النقانق بالجبن
الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 01:33 م
المقادير
- النقانق : 4 قطع (كبير الحجم)
- خبز الباغيت : 4 قطع (حجم صغير)
- طماطم : 1 حبة (مقطّعة شرائح)
- خس : 4 أوراق (مقطّع شرائح)
- البصل : 1 حبة (مقطّع شرائح)
- الخيار المخلل : 1 حبة (مقطّع شرائح)
- جبن الشيدر : 2 كوب (مبشور)
طريقة التحضير
اسلقي قطع النقانق في الماء لمدة 5 دقائق.
اقطعي خبز الباغيت بالطول وفرّغي محتواه.
قسّمي الخسّ والطماطم والمخلل والبصل على قطع الخبز.
ضعي قطعة النقانق في كلّ ساندويش.
أضيفي الجبن الشيدر المبشور على الوجه ثم أدخليها المايكروف لمدة دقيقة
أخرجيها وقدّمي الساندويشات ساخنا.