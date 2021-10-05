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طلائع الجيش يكشف مفاجأة بشأن التعاقد مع عمر جابر

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 01:31 م
عمر جابر
عمر جابر
الفجر الرياضي
كشف العميد أحمد المهدي، مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، مفاجأة بشأن التعاقد مع عمر جابر، ظهير أيمن نادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال المهدي، في تصريحات تلفزيونية: "لم نتعاقد مع عمر جابر، اللاعب عاد إلى صفوف بيراميدز مرة أخرى، وذلك مقابل تعاقدنا مع الغاني جون أنطوي، مهاجم الفريق السماوي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة".

وأضاف: "جون أنطوي، ليس آخر صفقات طلائع الجيش، خلال الميركاتو الصيفي، حيث نسعى للتعاقد مع ثلاثة لاعبين قبل غلق باب الانتقالات الصيفية".

اختتم: "قررنا عدم رحيل أي لاعب من القوام الأساسي للفريق في الفترة الجارية، على رأسهم الثلاثي الحارس محمد بسام، ومهند لاشين وأحمد سمير".

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عمر جابر طلائع الجيش الزمالك

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