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مقادير وطريقة تحضير لقائف تورتيلا الدجاج

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 01:34 م
بوابة الفجر
نقدم لك ست بيت حريصة على إعداد وجبات شهية ومميزة لأفراد أسرتها مقادير وطريقة تحضير لقائف تورتيلا الدجاج، وإليكم التالي:

المقادير
- صدر الدجاج : 600 غراماً (مسلوق ومقطّع شرائح)
- البصل : 6 حبات (حجم كبير، مقطّع شرائح)
- زيت الزيتون : ربع كوب
- سماق : ربع كوب
- ملح : حسب الرغبة
- الكمون : نصف ملعقة صغيرة
- كزبرة يابسة : نصف ملعقة صغيرة
- حبهان : ربع ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : حسب الرغبة
- بابريكا : ربع ملعقة صغيرة
- عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة (حامض)
- خبز التورتيلا : حسب الحاجة

طريقة التحضير
سخّني الزيت في قدر على نار متوسطة، وأضيفي البصل وقلّبيه حتى يذبل.
أضيفي السماق والليمون الحامض، وقلّبي المكونات لـ3 دقائق.
أضيفي الدجاج المسلوق وقلّبيه مع البصل، ونكّهي بالملح، الكمون، الكزبرة، الهيل، الفلفل الأسود، والبابريكا، وقلّبي المكونات حتى تتداخل ثمّ أطفئي النار.
افردي خبز التورتيلا على سطح العمل وأضيفي الحشوة، ولفّي الخبز على شكل رول وضعيه في صينية فرن مبطنة بورق زبدة.
كرّري العملية حتى انتهاء الكمية.
ادهني وجه الرولات بالقليل من الزيت وأدخلي الصينية إلى الفرن المحمّى مسبقاً على حرارة 150 درجة مئوية لـ20 دقيقة.
أخرجي الصينية من الفرن وقدّميه ساخناً.

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