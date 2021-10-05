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الغيابات تصعب مهمة إنريكي في الانتقام من إيطاليا

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 01:31 م
انريكي
انريكي
وكالات
يلتقي منتخب إسبانيا الأربعاء، نظيره الإيطالي، في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، وسط غيابات كثيرة أجبرت مدرب "لا روخا"، لويس إنريكي، على استدعاء قائمة ثورية شهدت العديد من الأسماء الجديدة.

ويطمح إنريكي لتخطي عقبة منتخب إيطاليا، الذي أطاح بهم من نصف نهائي يورو 2020 على ملعب (ويمبلي).

غيابات بالجملة

ويخوض إنريكي المباراة دون داني كارفاخال وماركوس يورينتي على الجانب الأيمن وجوردي ألبا وخوسيه لويس جايا على الجانب الأيسر وقلب الدفاع سيرخيو راموس، المصاب منذ عدة شهور، ولاعب الوسط راؤول ألبيول، الذي تعرض للإصابة مؤخرا ولا يعرف موعد عودته.

كما تشهد قائمة إسبانيا عدة غيابات أخرى مهمة بداعي الإصابة، من بينها بيدري، لاعب وسط برشلونة الذي كان أبرز لاعب في تشكيلة إنريكي خلال منافسات اليورو، وكارلوس سولير، بالإضافة إلى سيرجيو كاناليس وبرايس مينديز، الذي عانى من التواء في الكاحل قبل ساعات قليلة من انضمامه إلى معسكر المنتخب الوطني.

وهناك غيابات مهمة كذلك في خط هجوم لا روخا، بسبب الإصابة، كألفارو موراتا وجيرارد مورينو.

هوية راسخة

غادر منتخب إسبانيا بطولة اليورو الماضية من الباب الكبير، حيث خسر في نصف النهائي على يد إيطاليا بركلات الجزاء الترجيحية، وقدم اللاعبون كرة قدم جيدة في تلك المباراة، كانت هي الأفضل بالنسبة لهم في البطولة.

وابتسم الحظ آنذاك للمنتخب الإسباني واستطاع الوصول إلى نصف النهائي، ولكن هذا الحظ أدار له ظهره الآن، حيث سيخوض مباراة إيطاليا القادمة بنفس الهوية ولكن بأسماء مختلفة بسبب إصابة العديد من اللاعبين المهمين.

وفي تلك المباراة التي أُقيمت في 6 يوليو/تموز الماضي، قدمت إسبانيا أفضل أداء لها في البطولة، حيث أغلق اللاعبون المساحات على لاعبي الخصم، الذين تمركزوا في وسط ملعبهم، وتوغل بيدري بين الخطوط، وتسبب أولمو في خلخلة ثنائي قلب الدفاع (بونوتشي وكيلليني)، كما كان جوردي ألبا بمثابة شوكة في ظهر إيطاليا من الجانب الأيسر. 

وتُعد هذه الغيابات الثلاثة الأكثر تأثيرا على خطط لويس إنريكي.

وفي مركز الظهير الأيسر يبدو أن سيرجيو ريجيلون هو الحل الأمثل لدى مدرب لا روخا، وميكيل ميرينو في خط الوسط، كما أنه قد يراهن على جابي، لاعب وسط برشلونة البالغ من العمر 17 عاما، والذي يتمتع بقدر ضئيل من الخبرة التي حصل عليها من مشاركاته الماضية في مباريات فريقه.

ويعاني خط هجوم إسبانيا من غياب مهاجم صريح، وبالتالي فإن إنريكي قد يعول على بابلو ساربيا، الذي غاب عن مباراة نصف نهائي اليورو، بسبب إصابته في مباراة ربع النهائي، في الخط الأمامي بجانب ميكيل أويارزابال وفيران توريس.

الكلمات المفتاحية

ايطاليا انريكي اسبانيا

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