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مصرع سائح وإصابة زوجته في حادث انقلاب سيارة بطريق الغردقة/ رأس غارب

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 01:38 م
إسعاف- أرشيفية
إسعاف- أرشيفية
محمد طه
لقى سائح روسى الجنسية، اليوم الثلاثاء مصرعه، بينما أصيبت زوجته ونجلهما فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 15 طريق الغردقة - رأس غارب، وتم نقل المصابين لمستشفى غارب المركزى وإيداع الجثة لمشرحة المستشفى.

انقلاب سيارة ملاكي
وورد بلاغا لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر يفيد انقلاب سيارة ملاكى بطريق الغردقة - غارب، وتحديدا بالكيلو 15 تم الدفع بسيارات الإسعاف على الفور وتبين مصرع سائح روسى الجنسية وإصابة زوجته ونجلهما.

مستشفى الغردقة العام 
ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزى وإيداع الجثة بمشرحة المستشفى، وأكد مصدر طبى أنه جار نقل الزوجة إلى مستشفى الغردقة العام لخطورة حالتها الصحية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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مصرع سائح رأس غارب انقلاب سيارة الغردقة

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