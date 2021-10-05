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لرجيم صحي.. طريقة سهلة لتحضير الدجاج

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 01:36 م
بوابة الفجر
للحصول على وزن مثالي وقوام ممشوق، نقدم لكم في السطور التالية، طريقة سهلة لتحضير الدجاج، للحفاظ على الوزن واتباع رجيم صحي:

المقادير
- صدر الدجاج : 500 غراماً (منزوع الجلد ومسلوق)
- حمص : 2 كوب (مسلوق)
- مرق دجاج : 4 اكواب
- الفريكة : 2 كوب (مغسولة ومصفّاة)
- البصل : 2 حبة (حجم كبير، مفروم ناعم)
- ملح : ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة
- القرفة : ربع ملعقة صغيرة
- رذاذ الطبخ : حسب الحاجة

طريقة التحضير
رشّي قدر غير لاصق بالقليل من رذاذ الزيت وضعيه على حرارة متوسّطة.
أضيفي البصل المفروم وقلّبي من وقت إلى آخر حتى يذبل ويتغيّر لونه.
زيدي الفريك وقلّبي المكوّنات لحوالي دقيقتين.
اسكبي مرق الدجاج مع الحمّص ثمّ نكّهي بالملح والفلفل الأسود والقرفة.
عندما يغلي المزيج، غطّي القدر وخفّفي النار حتى تجفّ السوائل أي لحوالي 25 دقيقة.
ارفعي القدر عن النار واسكبي المزيج في طبق التقديم.
قطّعي الدجاج وزيّني به وجه الطبق ثمّ انثري القليل من القرفة.

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