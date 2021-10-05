حسين الجسمي يروج لحفلته الغنائية المقبلة بالقاهرة

روج الفنان حسين الجسمي لحفله المقبله المقرر إقامتها في القاهرة بفندق الماسة، ومن المقرر إقامتها يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر الجاري وذلك من خلال صفحته الشخصية عبر خاصية "إستوري"موقع تبادل الصور والفديوهات" إنستجرام ".





يذكر أن الفنان حسين الجسمي قد طرح منذ فترة أغنيته الجديدة بعنوان "فتاك" وهي من ألحان حسني الجسمي، توزيع وليد فايد، مكساج وماستر جاسم محمد، من أشعار نهيان بن زايد.





وتقول كلمات الأغنية: " يا رفيع الذوق، لك ضناني الشوق وما احتملت البين، رمشك الفتّاك، يذبح وهلّاك من حلات العين، يا رفيع الذوق، لك ضناني الشوق وما احتملت البين رمشك الفتّاك".