برلمانية: نصر أكتوبر سيظل علامة مضيئة في تاريخ مصر والعالم العربي





تقدمت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، نائب المصريين في الخارج، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي وقيادات القوات المسلحة والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الـ48 لنصر السادس من أكتوبر العظيم.



انتصارات حرب أكتوبر ستظل علامة مضيئة في تاريخ مصر

وأكدت "عجمي" في بيان لها، اليوم، أن انتصارات حرب أكتوبر ستظل علامة مضيئة في تاريخ مصر والعالم العربي والتي استردت مصر من خلالها أرض سيناء المُحتلة بفضل جهود قواتنا المسلحة الباسلة وأبناء مصر الشرفاء الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لوطنهم الحبيب.





ووجهت عضو خارجية النواب، التحية لشهداء مصر الأبرار الذين فقدوا أرواحهم من أجل عزة ونصرة هذا الوطن، مشيرة إلى أن التكاتف بين جميع فئات الشعب المصري بمختلف طوائفه هي التي ساهمت في نجاح الحرب وغزو العدو الإسرائيلي المغتصب.

