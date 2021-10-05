Advertisements

برلمانية: نصر أكتوبر سيظل علامة مضيئة في تاريخ مصر والعالم العربي

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 01:43 م
النائبة
النائبة
دينا عبد الستار


تقدمت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، نائب المصريين في الخارج، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي وقيادات القوات المسلحة والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الـ48 لنصر السادس من أكتوبر العظيم.

انتصارات حرب أكتوبر ستظل علامة مضيئة في تاريخ مصر
وأكدت "عجمي" في بيان لها، اليوم، أن انتصارات حرب أكتوبر ستظل علامة مضيئة في تاريخ مصر والعالم العربي والتي استردت مصر من خلالها أرض سيناء المُحتلة بفضل جهود قواتنا المسلحة الباسلة وأبناء مصر الشرفاء الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لوطنهم الحبيب.


ووجهت عضو خارجية النواب، التحية لشهداء مصر الأبرار الذين فقدوا أرواحهم من أجل عزة ونصرة هذا الوطن، مشيرة إلى أن التكاتف بين جميع فئات الشعب المصري بمختلف طوائفه هي التي ساهمت في نجاح الحرب وغزو العدو الإسرائيلي المغتصب.

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب رئيس البرلمان برلمانية برلماني النواب البرلمان

أخبار تهمك

الزمالك يحسم مستقبل ثلاثي الفريق

منذ ساعتين و 13 دقيقة

رسالة نارية من مبابي إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

مبابي يفاجئ ميسي بتصريح من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

طلائع الجيش يكشف مفاجأة بشأن التعاقد مع عمر جابر

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة مدوية بشأن المعارين في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة تعارض التطعيم بمصل الإنفلونزا الموسمية مع لقاحات فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الأهلي مهدد بخسارة نجم جديد في لقاء الحرس الوطني

منذ ساعتين و 43 دقيقة

الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة توسكر الكيني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول شروط التجديد

منذ ثلث ساعة

تطورات مفاجئة بشأن تعاقد الأهلي مع صفقتين ناريتين

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة القرن.. كارتيرون يستقر على بديل أشرف بن شرقي

منذ يومين

تصريحات جديدة من إثيوبيا بخصوص سد النهضة وصمت الوحوش من مصر والسودان

منذ حوالي 18 ساعة

قرار عاجل من القوى العاملة بشأن العاملين بالقطاع الخاص

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "فيسبوك" يعلن في بيان جديد سبب تعطل خدماته: تعديلات خاطئة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - الكشف عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

منذ يوم
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:55 م

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول شروط التجديد

رسالة نارية من مبابي إلى ريال مدريد

12:33 م

مبابي يفاجئ ميسي بتصريح من العيار الثقيل

11:28 ص

عاجل.. "فيسبوك" يعلن في بيان جديد سبب تعطل خدماته: تعديلات خاطئة

04:18 ص

تصريحات جديدة من إثيوبيا بخصوص سد النهضة وصمت الوحوش من مصر والسودان

08:35 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements